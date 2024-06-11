 Туркменские лучники завоевали три медали на открытом Кубке Беларуси

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали туркменские спортсмены на открытом Кубке Беларуси по стрельбе из лука, прошедшем в Минске, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Призы в командном и личном зачётах оспаривали 129 атлетов из семи стран – Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Серебро в личном зачете выиграл Эзизмухаммет Сахедов. Кроме того, Сахедов в паре с Шохратом Джумакулиевым стал бронзовым призером в командных соревнованиях среди мужчин.

Вторую бронзовую медаль для туркменской сборной завоевали Оксана Гатаулина и Огулсурай Какышова, разделив третье место в женских командных состязаниях.