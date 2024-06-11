 Туркменские железнодорожники намерены построить «сухой порт» на станции Тургунди в Афганистане

Фото: МИЦ

Туркменские железнодорожники планируют построить складской комплекс, иными словами «сухой порт», на станции Тургунди в Афганистане.

Вопросы касательно этого обсудили на онлайн-встрече представители Агентства «Железные дороги Туркменистана» и Управления железных дорог Афганистана, сообщает МИЦ.

В рамках встречи состоялось согласование проектных меморандумов о взаимопонимании по выделению земельного участка под строительство складского комплекса и об управлении им.

Обсуждались такие моменты, как источник инвестиций для строительства «сухого порта» в Тургунди, общая выделяемая под него площадь, прогнозируемая эффективность складского комплекса, условия и стратегия управления им туркменскими железнодорожниками.

Афганская сторона заверила, что безотлагательно направит по дипломатическим каналам официальное приглашение туркменской стороне для подписания в Кабуле меморандумов относительно этого.

Ожидается, что встреча с туркменской железнодорожной делегацией в Кабуле произойдет примерно через две недели.

Руководитель Управления железных дорог Афганистана выразил благодарность туркменским коллегам за неоценимую помощь в развитии транспортной отрасли, отмечает источник.