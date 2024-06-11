 Туркмено-корейский бизнес-форум проходит в Ашхабаде

Сегодня в Торгово-промышленной палате в Ашхабаде проходит Туркмено-корейский бизнес-форум.

Встреча проводится в рамках государственного визита Президента Республики Корея в Туркменистан.

Как сообщает ТДХ, особый статус форуму придало участие в нем Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Кореи Юн Сок Ёля.

Перед началом форума гости осмотрели развёрнутую в фойе выставку, позволяющую получить наглядное представление об экономических достижениях Туркменистана.

Участники форума обсудят возможности развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея.