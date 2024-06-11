 Специалисты Ашхабадского центра доступа к информации прошли обучение в Сеуле

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Сотрудники Ашхабадского центра доступа к информации А. Худайгулыева и С. Амандурдыева приняли участие в обучающем семинаре для администраторов центров доступа к информации (2024 IAC Administrator Training Program), проведенном в Национальном информационном агентстве Кореи с 27 мая по 7 июня. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В семинаре-тренинге приняли участие представители центров доступа к информации из 11 стран: Сербии, Коста-Рики, Панамы, Колумбии, Нигерии, Ганы, Бутана, Шри-Ланки, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана.

Ашхабадский центр доступа к информации, созданный всего несколько лет назад в составе Инновационного информационного центра министерства образования Туркменистана в сотрудничестве с Национальным информационным агентством Республики Корея, добился значительного успеха в своей деятельности.

В этом году он был удостоен награды Best IAC Center Award 2024 среди 56 аналогичных центров в других странах.