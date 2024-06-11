 Работы двух туркменских художниц приняли участие в выставке «Женская Вселенная тюркского мира»

Фото: turkmenistan.gov.tm

Работы художниц Хатиджи Амансахедовой и Айнагузель Нуриевой представили Туркменистан на выставке «Женская Вселенная тюркского мира», которая прошла в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», выставка собрала лучшие работы художниц из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Турции, Узбекистана.

В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, послы Казахстана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, а также деятели культуры.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев подчеркнул, что выставка, ориентированная на объединение женщин-художниц из тюркских стран, проводится впервые. Несмотря на то, что все работы принадлежат художницам тюркского мира, они очень разнообразны: отличаются стилями, школами, взглядами и формами.

Художницы из Туркменистана предложили для выставки живописные портреты и натюрморты, выполненные ими в национальной стилистике.

В рамках выставки состоялось проведение круглого стола на тему «Женщины в искусстве в его историческом, культурном и социальном аспектах». Также для учащихся школ изобразительного искусства Бишкека были проведены мастер-классы.

Участницам творческого форума были вручены каталоги выставки «Женщины-художницы тюркского мира».

Планируется, что выставка будет организована в других тюркских государствах и станет традиционным событием. В следующем году планируется провести подобную выставку в городе Актау, Казахстан.