 Представители туркменского нефтегазового университета приняли участие в Международной конференции в Казани

Фото: kazan.tmconsulate.gov.tm

Представители Международного университета нефти и газа имени Я. Какаева приняли участие в XXXVII Международной научно-практической конференции «Математические методы в технике и технологиях», проходившей в рамках Международной научной мультиконференции в Казани.

Организаторами мероприятия выступили Академия наук Республики Татарстан, Российская академия наук, Казанский федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет, сообщает пресс-служба Генконсульства Туркменистана в Казани.

От Международного университета нефти и газа в конференции приняли участие преподаватель кафедры «Проектирование, строительство и эксплуатация нефтегазопроводов и хранилищ» Гадам Гараев, а также студенты Мухаммет Рахманов и Илья Лурьев. Илья Лурьев выступил с презентацией на тему «Моделирование режима эксплуатации обводняющихся газовых скважин».