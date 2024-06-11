Представители туркменского нефтегазового университета приняли участие в Международной конференции в Казани
Фото: kazan.tmconsulate.gov.tm
Представители Международного университета нефти и газа имени Я. Какаева приняли участие в XXXVII Международной научно-практической конференции «Математические методы в технике и технологиях», проходившей в рамках Международной научной мультиконференции в Казани.
Организаторами мероприятия выступили Академия наук Республики Татарстан, Российская академия наук, Казанский федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет, сообщает пресс-служба Генконсульства Туркменистана в Казани.
От Международного университета нефти и газа в конференции приняли участие преподаватель кафедры «Проектирование, строительство и эксплуатация нефтегазопроводов и хранилищ» Гадам Гараев, а также студенты Мухаммет Рахманов и Илья Лурьев. Илья Лурьев выступил с презентацией на тему «Моделирование режима эксплуатации обводняющихся газовых скважин».