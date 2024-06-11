 Представители СМИ Туркменистана побывали в Таллине

В начале июня представители различных средств массовой информации Туркменистана поучаствовали в семинаре по обмену передовой практикой в сфере модернизации СМИ, который проходил в столице Эстонии. В задачи визита входило также знакомство с деятельностью пресс-служб Эстонии.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», организатором такого обмена опытом выступил Центр ОБСЕ в Ашхабаде.

Журналисты Туркменистана ознакомились с деятельностью ряда СМИ Эстонии, пресс-служб различных ведомств и Департаментами по связям с общественностью.

Особо полезными в плане обмена опытом и методами практической работы стали встречи с сотрудниками медиа-компании Duo Media Networks OÜ и Delfi Meedia AS. В состав компании Duo Media Networks OÜ входят семнадцать телеканалов и шесть радиостанций. Флагманом компании является Kanal 2 — один из старейших частных телеканалов Эстонии.

Также была встреча с представителями редакции издания Postimees, отмечает источник.