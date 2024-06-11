 Дипмиссия Туркменистана в Душанбе поучаствовала в Фестивале воды и ледников

Фото: tajikistan.tmembassy.gov.tm

Сотрудники посольства Туркменистана в Республике Таджикистан приняли участие в Фестивале воды и ледников, который состоялся в культурно-развлекательном парке «Джавонон» города Душанбе.

Праздник, как основа жизни, благополучия, процветания и устойчивого развития, прошёл в рамках Третьей Международной конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Туркменский стенд-шатер, развернутый в рамках фестиваля, предлагал посетителям познакомиться с культурой и традициями Туркменистана.

Здесь демонстрировались изделия народных ремёсел, туркменские национальные костюмы.

Посетители могли отведать национальные туркменские блюда: горячий плов, долма, пишме, ишлекли и многое другое, сообщает пресс-служба Посольства.