 В Государственном музее Туркменистана открылась выставка к Дню науки

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка, посвященная Дню науки.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», экспозиция состоит из двух разделов. Первый — посвящен истории и археологическим наукам. Здесь представлены фотографии археологических раскопок на территории древнего города Алтын-депе, поселений Кара-депе, Йылгынлы-депе, Ялангач-депе. Фотографии сопровождаются археологическими артефактами, обнаруженными в процессе различных раскопок.

Внимание привлекают страницы из полевого дневника знаменитого археолога А.М. Мандельштама, проводившего исследования курганов эпохи бронзы на территории Туркменистана в 1960 году. Здесь также представлены дневники известного археолога В.М. Массона, исследовавшего памятники, находящиеся западнее Кызыл-Арвата в 1952 году.

Второй раздел выставки посвящен палеонтологии, геологии и другим естественным наукам. Здесь представлены документальные фотографии, различные лабораторные принадлежности ученых, коллекция полезных ископаемых Туркменистана: известняк, мраморный оникс, халцедон, целестин, кварцевые жеоды, гипс и другие минералы.

Палеонтологические находки, представлены древними окаменелостями древних животных и растений.