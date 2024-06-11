В Ашхабаде пройдут презентации по вопросам обучения во Франции и Европе

 В Ашхабаде пройдут презентации по вопросам обучения во Франции и Европе

Французский институт в  Ашхабаде приглашает на презентации по вопросам обучения во Франции и Европе, которая состоится 14 июня.

  • Презентацию по обучению во Франции проведет победитель стипендии EIFFEL 2024 – Огульнар.
  • Презентацию о европейской программе «Эразмус+» проведет руководитель программы в Туркменистане Айна Чореклиева.

Начало мероприятия в 18:00. Вход открыт для всех желающих.

Адрес Института: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

Контакты:

  • Телефон: (+993 12) 36-83-70;
  • Е-майл: ift.culture@gmail.com