 В Ашхабаде пройдут презентации по вопросам обучения во Франции и Европе

Французский институт в Ашхабаде приглашает на презентации по вопросам обучения во Франции и Европе, которая состоится 14 июня.

Презентацию по обучению во Франции проведет победитель стипендии EIFFEL 2024 – Огульнар.

Презентацию о европейской программе «Эразмус+» проведет руководитель программы в Туркменистане Айна Чореклиева.

Начало мероприятия в 18:00. Вход открыт для всех желающих.

Адрес Института: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

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