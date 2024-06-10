 Студенты из Туркменистана участвуют в международной экошколе в Архангельской области

Студенты из Туркменистана – одни из 50 участников международной летней экологической школы, которая стартовала в Архангельской области (Россия).

Как сообщает МИЦ со ссылкой на ТАСС, студенты выехали на полевые исследования в Пинежский заповедник, где лекции для них проводит известный антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский.

В рамках летней школы студенты познакомятся с особенностями экосистемы высоких широт России, способами сохранения биоразнообразия, а также обсудят роль человека в трансформации биосферы, посетят знаменитые карстовые пинежские пещеры.

Пинежский заповедник образован с целью сохранения и изучения в естественном состоянии природного комплекса типичной северной тайги и уникальных карстовых ландшафтов Беломорско-Кулойского плато.