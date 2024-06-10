 Сборные Туркменистана и Гонконга готовятся к отборочному матчу ЧМ-2026

В преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 и Кубка Азии-2027 между сборными Туркменистана и Гонконга запланированы мероприятия с участием команд.

Сегодня, 10 июня, в 19:45 состоится официальная пресс-конференция сборной Туркменистана, после чего в 20:00 команда проведет открытую тренировку для представителей СМИ.

Гостям из Гонконга также будет предоставлена возможность пообщаться с прессой. Их пресс-конференция начнется в 17:45, а в 18:00 команда выйдет на предматчевую тренировку.

Все мероприятия с участием команд пройдут на стадионе «Ашхабад», где 11 июня в 20:00 по местному времени и состоится сам матч.

Накануне поединка в конференц-зале гостиницы «Арчабиль» прошло традиционное предматчевое совещание с представителями ФИФА, АФК, федераций футбола и других задействованных структур. На совещании были согласованы организационные моменты и определены игровые цвета форм команд. Хозяева выступят в белой, а гости – в красной форме.

Как сообщает ФФТ, Арбитром матча назначена бригада рефери из Ливана во главе с Або Ехия Хусеином. Ассистентами станут его соотечественники Омеират Рабих и Мокдад Али.