Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл в Туркменистан, сообщает ТДХ.

В Международном аэропорту Ашхабада на флагштоках были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почётный караул. Главу дружественной страны встретили официальные лица, по традиции преподнесены хлеб-соль и цветы.

Юн Сок Ёль проследовал в отведенную на время визита резиденцию в фешенебельном столичном отеле «Огузкент».

В рамках двухдневного государственного визита лидера Кореи состоятся туркмено-корейские переговоры на высшем уровне, отмечает источник.