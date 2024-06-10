 Посольство Туркменистана в Бельгии организовало конкурс чтецов

В посольстве Туркменистана в Королевстве Бельгия проведен конкурс чтецов стихов Махтумкули Фраги, в котором приняли участие местные школьники.

Стихи великого туркменского поэта прозвучали на английском, французском и португальском языках, сообщает МИЦ.

Один из юных участников впервые перевел стихотворение Махтумкули Фраги с английского на португальский язык, рассказала секретарь туркменского диппредставительства Марал Рахымова.

Победителям конкурса в качестве приза вручили традиционный туркменский ковёр, а гостям в качестве сладкого подарка — национальное лакомство: сушёную дыню в шоколаде.

В рамках данного мероприятия, приуроченного к 300-летию Махтумкули Фраги, была организована выставка туркменских национальных костюмов и украшений, отмечает источник.