 Немецкая компания примет участие в модернизации транспортно-логистической системы Туркменистана

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В Ашхабаде 8 июня прошли переговоры между руководством Агентства Türkmendemirýollary («Tуркменские железные дороги») и представителями компании Deutsche Bahn Engineering&Consulting, которая специализируется на консалтинге, планировании и реализации проектов инфраструктуры и мобильности в Германии и по всему миру.

Как сообщает Orient, в ходе переговоров был обсужден вопрос участия Deutsche Bahn Engineering&Consulting, в инфраструктурных проектах и модернизации транспортно-логистической системы Туркменистана, обмене опытом и обучении туркменских специалистов.

После обсуждения возможностей партнерства в развитии железных дорог состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Deutsche Bahn Engineering&Consulting GmbH и Агентством Türkmendemirýollary.

Стороны выразили надежду, что меморандум придаст новый импульс туркмено-германским транспортно-логистическим связям и поспособствует достижению договоренностей по увеличению товарооборота, расширению сотрудничества между двумя странами, отмечает источник.