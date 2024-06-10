 Глава Халк Малахаты поздравил Сердара Бердымухамедова с избранием Туркменистана вице-председателем 79-й сессии ООН

Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!

От имени Халк Маслахаты Туркменистана искренне поздравляю Вас с единогласным избранием независимого нейтрального Туркменистана вице-председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Очередной успех нашей страны, продвигающей на глобальном уровне миролюбивые, доброжелательные, дружественные, братские отношения и вызывающей огромный резонанс в мире важными инициативами в вопросах, касающихся международного сообщества, является свидетельством высокого признания этой авторитетной международной организацией и государств, входящих в её структуру.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в начинаниях по дальнейшему динамичному развитию страны, приумножению её авторитета на мировой арене, ­обеспечению светлого будущего нашего народа!

Уважаемый Президент!

Единогласное избрание Туркменистана вице-председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций является зримым подтверждением того, что международный авторитет Отчизны приумножается, проводимая Вами внешнеполитическая стратегия, основанная на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и соответствующая общим интересам, носит эффективный характер.

Выдвигаемые нашей страной международные инициативы, основанные на политике «открытых дверей», направлены не только на обеспечение мира, благополучия и стабильности в нашем государстве, но и имеют большое значение в региональном и глобальном масштабе. Наша Отчизна, интегрируясь в мировое политическое, экономическое и правовое пространство, эффективно использует свой богатый созидательный потенциал на благо всего человечества. Об этом свидетельствуют Ваши, уважаемый Президент, важные международные инициативы, основанные на миролюбивых, доброжелательных, гуманных принципах, которые озвучены на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Руководствуясь проводимой Туркменистаном политикой «открытых дверей» и доктриной «Диалог – гарантия мира», в новую историческую эпоху благодаря Вашей дипломатической мудрости, миротворческим и доброжелательным принципам наша Родина укрепляет свои позиции в международном пространстве в качестве страны, приверженной продуктивному сотрудничеству.

Высокочтимый Президент!

Неоднократное избрание нашего нейтрального государства вице-председателем сессий Генеральной Ассамблеи ООН значительно повышает авторитет Туркменистана на международной арене. За годы неза­висимости наша страна выступила автором более 20 резолюций, которые были успешно и единогласно приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций. Всё это является наглядным свидетельством того, что инициативы, выдвинутые нашей Отчизной, имеют широкую поддержку и признание.

В настоящее время Туркменистан является членом многих комиссий, комитетов и советов этой авторитетной международной организации, что ещё раз подтверждает укрепление его позиции, повышение авторитета в мире. Избрание на заседании Экономического и Социального Совета ООН нашего независимого нейтрального государства в члены Комиссии ООН по народонаселению и развитию на 2024–2028 годы, Комиссии по социальному развитию на 2025–2029 годы – свидетельство действенности принципов нашей страны, основанных на миролюбивых, дружественных и доброжелательных отношениях, приумножения внешнеполитического авторитета нашей Родины в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

Ещё раз от имени Халк Маслахаты Туркменистана искренне поздравляю Вас с единогласным избранием независимого нейтрального Туркменистана вице-председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций!

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в Вашей деятельности во благо народа и всего человечества.

С уважением

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.