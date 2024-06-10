За пять месяцев нынешнего года в Туркменистане наблюдается стабильный рост ВВП. Об этом 7 июня доложил на заседании Правительства вице-премьер Х.Гелдимырадов, отчитываясь о макроэкономических индикаторах.

В сопоставлении с аналогичным периодом 2023 года за январь–май увеличился объём произведённой продукции. В отраслях экономики отмечаются положительные производственные показатели.

Розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 11,1 процента.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов с удов­летворением констатировал, что по итогам за январь–май темп роста ВВП достиг 6,3 процента. В сопоставлении с соответствующим периодом минувшего года, в целом объём произведённой продукции увеличился на 11,5 процента. Как отмечалось, исполнение доходной части Государственного бюджета составило 102,2 процента, а расходной – 97,6 процента.

Подчеркнув, что своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии, глава Туркменистана поручил вице-премьеру проводить необходимую деятельность по поддержанию и впредь стабильности макроэкономических показателей национальной экономики.