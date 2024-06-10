 В Ашхабаде прошел международный форум по изучению роли верблюдовых в устойчивости сообществ

Международная конференция «Использование потенциала верблюдовых: повышение устойчивости и возможностей для стабильного жизнеобеспечения» прошла в Ашхабаде в гибридном формате.

Как сообщает издание centralasia.news, форум был приурочен к тому, что ООН провозгласила 2024 год Международным годом верблюдовых. В конференции принимали участие туркменские и зарубежные специалисты в отрасли животноводства. Модератором выступил старший специалист Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) по животноводству и ветеринарии Эран Райзман.

Фото: centralasia.news

Работа форума проходила в двух секциях. На первой секции по видеосвязи выступил эксперт по животноводству в Иране Абольфазл Шарифян. Он дал краткий обзор пород и демографии верблюдов. О современном состоянии и перспективах развития отрасли верблюдоводства в Казахстане рассказала завкафедрой Института животноводства и кормопроизводства данной дружественной страны Шинар Ахметсадыкова.

Участники второй секции заслушали доклад кандидата биологических наук Гурбана Сапарова о развитии верблюдоводства в Туркменистане на научной основе и лечебной ценности верблюжьей продукции. Животноводческие хозяйства Туркменистана разводят верблюдов-дромедаров породы арвана. Кроме того, ведется племенная работа по родовым линиям арвана – Батлы, Селенг, Гаплан, Гокгаплан, Гэверс и Гарагулак. Сапаров обратил внимание, что совместная деятельность специалистов хозяйств и ученых нацелена на сохранение и усовершенствование генофонда верблюдов этой породы.

Организаторами конференции выступили Министерство сельского хозяйства Туркменистана, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности совместно с ФАО.