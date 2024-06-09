 Посол Туркменистана в Таджикистане поздравил соотечественников - выпускников медицинского вуза

Фото: tajikistan.tmembassy.gov.t

Посол Туркменистана в Республике Таджикистан А.Кочмурадов принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов иностранным студентам, в том числе из Туркменистана, завершившим обучение в Таджикском государственном медицинском университете имени Абуали ибни Сино.

В своей поздравительной речи А.Кочмурадов подчеркнул важность дальнейшего медицинского образования и научного сотрудничества, которые развиваются благодаря усилиям и мудрой политике глав государств Туркменистана и Таджикистана.

Лично вручая дипломы туркменским студентам, глава дипломатической миссии пожелал им успешной карьеры в медицинской сфере, сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана в Душанбе.