Издан новый номер электронного журнала Arkadagly Ýaşlar
В свет вышел новый номер электронного журнала Arkadagly Ýaşlar Центрального совета Молодежной организации имени Махтумкули.
Как сообщает ТДХ, на первых страницах журнала опубликована статья по случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана, отмечаемого 18 мая.
Другая статья Mertebe belentligi посвящена памятнику Махтумкули Фраги, воздвигнутому на юге Ашхабада.
Новый номер издания рассказывает о научно-практической конференции, организованной Центральным советом Молодёжной организации имени Махтумкули и Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана, совместно с хякимликом Балканского велаята.
В других статьях журнала раскрываются такие темы, как ценности Государственного флага, праздничные мероприятия в честь Дня города, история туркменского народа, значение цифорвых книг и многое другое.
Несколько статей нового номера журнала посвящены итогам спортивных соревнований, проводимых между высшими и средними учебными заведениями страны, красотам Каспийского моря, а также мероприятиям в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, проводимым в учебных заведениях.
Также на страницах издания можно ознакомиться со статьей внука знаменитого бахши Сахы Джепбарова и поэтическими сочинениями.
В журнале опубликован анонс творческого фестиваля Talyp joşguny — 2024.