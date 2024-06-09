 Издан новый номер электронного журнала Arkadagly Ýaşlar

В свет вышел новый номер электронного журнала Arkadagly Ýaşlar Центрального совета Молодежной организации имени Махтумкули.

Как сообщает ТДХ, на первых страницах журнала опубликована статья по случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана, отмечаемого 18 мая.

Другая статья Mertebe belentligi посвящена памятнику Махтумкули Фраги, воздвигнутому на юге Ашхабада.

Новый номер издания рассказывает о научно-практической конференции, организованной Центральным советом Молодёжной организации имени Махтумкули и Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана, совместно с хякимликом Балканского велаята.

В других статьях журнала раскрываются такие темы, как ценности Государственного флага, праздничные мероприятия в честь Дня города, история туркменского народа, значение цифорвых книг и многое другое.

Несколько статей нового номера журнала посвящены итогам спортивных соревнований, проводимых между высшими и средними учебными заведениями страны, красотам Каспийского моря, а также мероприятиям в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, проводимым в учебных заведениях.

Также на страницах издания можно ознакомиться со статьей внука знаменитого бахши Сахы Джепбарова и поэтическими сочинениями.

В журнале опубликован анонс творческого фестиваля Talyp joşguny — 2024.