 Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание в городе Аркадаг

08 инюня, находясь с рабочим визитом в городе Аркадаг, Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Почётный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов провел здесь рабочее совещание.

Совещание прошло с участием некоторых вице-премьеров, советника Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам А.Беглиева, председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова, вице-президента Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базарова и руководителей средств массовой информации.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов в рамках своего отчёта о работе курируемых им структурах, сообщил о создании в стране предприятия «Arkadag Medisina Klasteri Menejment», в котором будут производиться повседневно используемые в сфере здравоохранения одноразовые медицинские препараты, маски, пододеяльники. Это имеет важное значение в увеличении объёмов производства из местного сырья препаратов, необходимых для медицинских учреждений и удовлетворении потребностей медицинских учреждений в соответствующих препаратах.

Национальный Лидер туркменского народа дал ряд указаний по успешному продолжению начатой работы, при этом о подготовке пособий и положений по совместному использованию и потреблению с министерствами и отраслевыми органами управления произведённых продуктов и налаживанию методической работы. Также нужно подготовить данные о необходимом объёме данной продукции в целом по стране.

Отметив, что в настоящее время в мире высоко ценятся качество и экологический уровень полипропиленов, производимых в производственных мощностях топливно-энергетического комплекса, советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам А.Беглиев сообщил, что в стране есть большие перспективы использования инъекционного оборудования, производимого из полипропилена и полиэтилена, повседневно используемых в медицинских учреждениях.

Национальный Лидер заострил внимание на важности поставок сырья, необходимого для производства изделий медицинского назначения, надлежащих мер по налаживанию производства медицинского полипропилена из местного полипропиленового сырья согласно международным требованиям, а также принятия стандартов качества сырья и продукции, планируемых к производству. Должна быть проведена соответствующая работа по получению международных сертификатов ISO.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался о осуществляемой деятельности в подконтрольных ему структурах, в том числе о научной деятельности и усилиях по внедрению научных достижений в учреждения и производственные предприятия Государственного концерна «Türkmenhimiýa» и разработку соляных месторождений.

В рамках ремонтных работ на заводе полимеров Киянлы Государственного концерна «Türkmenhimiýa» Гурбангулы Бердымухамедов поручил наладить производство медицинского полипропилена с учётом международных требований и предпринять эффективные меры по получению медицинской соли, соответствующей мировым стандартам, на соляных месторождениях страны и на предприятиях, входящих в концерн. Должны прилагаться усилия по принятию стандартов на используемое сырьё и получению на него международных сертификатов.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов доложил, что совместно с соответствующими ведомствами проводятся мероприятия в области активной проработки финансовых вопросов закупки медицинских изделий, а также по определению необходимого количества медицинских препаратов.

В целях обеспечения соответствия выпускаемой в стране продукции мировым стандартам Гурбангулы Бердымухамедов дал ряд поручений по регулированию стандартов, касающихся сырья и продукции, планируемой к производству, а также их сертификации, в том числе получение международных сертификатов ISO.

В продолжение, Национальный Лидер туркменского народа распорядился принять меры по оформлению торговой марки в Министерстве финансов и экономики на продукцию компании «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» и выдачи соответствующих патентов. В связи с этим Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, другим министерствам и ведомственным учреждениям следует определить источники финансирования закупок необходимой в течение года продукции.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о возведении промышленных объектов, запланированных в рамках второй очереди застройки нового города, и представил перечень задействованных местных строительных компаний.

Заслушав отчёт, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что следует предпринять надлежащие меры для переработки на высоком уровне имеющегося сырья, изготовления из него экологически чистой и высококачественной продукции. Это обеспечит успешную реализацию программы, направленной на индустриализацию страны, позволит повысить занятость населения, в то же время наладить систему обслуживания и производства необходимой для повседневной жизни продукции.

Вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базаров, говоря о важности проводимых работ в городе Аркадаг, в особенности, строительства объектов медицинского кластера, отметил, что эти работы окажут положительное влияние на ход работы Фонда, основу которого составляют принципы гуманизма.

Отметив, что в настоящее время в стране, в том числе и в городе Аркадаг, придаётся большое значение укреплению здорового образа жизни, соответствию промышленных и производственных объектов высоким экологическим требованиям, Национальный Лидер сказал, что эти работы, наряду с индустриализацией национальной экономики, вопросы соответствия высоким экологическим стандартам производственных мощностей находятся под неослабным вниманием.

Согласно государственной программе «Saglyk», разработанной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, на научной основе изучаются экологический уровень существующих на территории страны лекарственных растений, их целебные свойства. Это открывает широкие возможности для производства необходимых для системы здравоохранения лекарственных средств из местного сырья.

Отметив, что в городе Аркадаг особое внимание придаётся использованию передового мирового опыта и современных инновационных технологий, Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что самый современный «умный» город появился благодаря последовательной и успешной реализации поставленных задач в данном направлении. В связи с этим следует широко освещать деятельность, осуществляемую на территории города Аркадаг, особенно строительства объектов медицинского кластера нового города и планируемых к налаживанию в них производств.

Помимо качественного строительства промышленных мощностей, которые будут возведены в рамках второй очереди застройки города Аркадаг, в частности, медицинских учреждений, в СМИ должна быть отражена информация об их оснащении и уровне снабжения. Это важно для ознакомления мирового сообщества с масштабной деятельностью, направленной на укрепление здоровья населения страны и повышение экспортного потенциала экономики. В этой работе средства массовой информации нашей страны должны продемонстрировать активность.

Отметив, что в Туркменистане имеются все необходимые возможности для увеличения объемов производства лекарственных препаратов из сырья и экологически чистой родниковой воды, Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность в том, что данная продукция будет полностью обеспечивать отечественных потребителей, наряду с увеличением её экспортного потенциала.

Национальный Лидер туркменского народа, отметив необходимость совместной работы с соответствующими организациями для успешной реализации поставленных задач и пожелав всем успехов в решении задач в данном направлении, отбыл с места событий, сообщает ТДХ.