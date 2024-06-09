 Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился со строительством медпредприятий в городе Аркадаг

08 июня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Почётный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где ознакомился с вопросами, связанными со строительством производственных мощностей, и провёл рабочее совещание с соответствующими руководителями нового города.

Утром Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с работой по налаживанию производственных мощностей второй очереди строительства города.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов отчитался о разновидностях медицинских препаратов и изделий медицинского назначения, которые планируются производить на промышленных объектах, относящихся к медицинскому кластеру нового города, местном сырье, использование которого планируется в их производстве.

В представленных проектах имеются разновидности медицинских препаратов, ваты, соответствующие высоким экологическим требованиям, широко используемые в сфере здравоохранения одноразовые маски из нетканого материала, халаты, постельные принадлежности, обувные чехлы и другие принадлежности, необходимые для больниц.

Также здесь была представлена информация о ежегодном необходимом объёме медицинского оборудования и препаратов Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, в том числе и медучреждениям города Аркадаг.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что необходимо придавать важное значение качеству и экологической составляющей оборудования и препаратов, которые будут изготавливаться в производственных структурах нового города и в этом направлении необходимо эффективно использовать мировой передовой опыт, дав по этому поводу соответствующим руководителям ряд конкретных указаний, сообщает ТДХ.