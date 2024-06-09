 В Туркменистане учреждено предприятие Arkadag Medisina Klasteri Menejment

В Туркменистане основано предприятие Arkadag Medisina Klasteri Menejment, в котором будут производиться повседневно используемые в сфере здравоохранения одноразовые медицинские препараты, маски, пододеяльники.

Об этом доложил сегодня вице-премьер Н.Аманнепесов в ходе рабочего совещания в городе Аркадаг с участием Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Новое предприятие имеет важное значение в увеличении объёмов производства из местного сырья препаратов, необходимых для медицинских учреждений и удовлетворении потребностей медицинских учреждений в соответствующих препаратах.

Национальный Лидер туркменского народа дал ряд указаний по успешному продолжению начатой работы, при этом о подготовке пособий и положений по совместному использованию и потреблению с министерствами и отраслевыми органами управления произведённых продуктов и налаживанию методической работы. Также нужно подготовить данные о необходимом объёме данной продукции в целом по стране.

Отметив, что в настоящее время в мире высоко ценятся качество и экологический уровень полипропиленов, производимых в производственных мощностях топливно-энергетического комплекса, советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам А.Беглиев сообщил, что в стране есть большие перспективы использования инъекционного оборудования, производимого из полипропилена и полиэтилена, повседневно используемых в медицинских учреждениях.

Гурбангулы Бердымухамедов заострил внимание на важности поставок сырья, необходимого для производства изделий медицинского назначения, надлежащих мер по налаживанию производства медицинского полипропилена из местного полипропиленового сырья согласно международным требованиям, а также принятия стандартов качества сырья и продукции, планируемых к производству. Должна быть проведена соответствующая работа по получению международных сертификатов ISO.

Национальный Лидер туркменского народа распорядился принять меры по оформлению торговой марки в Министерстве финансов и экономики на продукцию компании Arkadag Medisina Klasteri Menejment и выдачи соответствующих патентов. В связи с этим Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, другим министерствам и ведомственным учреждениям следует определить источники финансирования закупок необходимой в течение года продукции, сообщает ТДХ.