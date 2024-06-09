 В Ашхабаде открылась выставка акварелей

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В Ашхабаде, в Государственном музее изобразительных искусств открылась выставка акварельных работ туркменских художников. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

На выставке представлены картины Нурберды Аннакурбанова, Мердана Какабаева, народного художника Туркменистана Овезмухаммеда Мамеднурова заслуженного деятеля искусств Туркменистана Азата Аннаева, Ларисы Фоминой, Юлии Мурадовой, Назик Полатовой, Махым Атаевой и других.

— Акварель воспитывает художника, — считает Нурберды Аннакурбанов. – Маслом можно научить рисовать любого человека, а акварель любит спокойного уравновешенного художника. Только у такого мастера может получиться чистая, прозрачная и сочная картина.

По мнению Мердана Какабаева, для него акварель – это враг № 1, а врага, чтобы победить, надо хорошо знать.

— В акварели нельзя ошибаться. Ошибся – начинай работу сначала. По характеру я взрывной человек, поэтому давно воюю с акварелью, причем с переменным успехом. Но среди моих студентов в Туркменском государственном художественном училище есть трое, которым акварель дается очень легко, — признается художник.

Натюрморты заслуженного деятеля искусств Туркменистана Азата Аннаева привлекают внимание четкими формами предметов. Для достижения этого эффекта применяется многослойность акварели и много усидчивости.

Народный художник Туркменистана Овезмухаммед Мамеднуров представил свои акварели разных лет: с 70-х годов прошлого века до нынешних времен.