Шелководы Туркменистана сдали государству более 2,1 тыс. тонн коконов

 Шелководы Туркменистана сдали государству более 2,1 тыс. тонн коконов

Шелководы Туркменистана сдали государству более 2,1 тыс. тонн коконов. Об этом доложил на заседании Правительства 7 июня вице-премьер Т.Атахаллыев.

Отмечалось, что благодаря масштабной государственной поддержке труженики отрасли, собрав богатый урожай коконов, с честью выполнили свои договорные обязательства.

Президент Сердар Бердымухамедов, с удовлетворением восприняв добрую весть об успешном выполнении договорных обязательств шелководами страны, сердечно поздравил их с трудовой победой, сообщает ТДХ.