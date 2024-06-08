Шелководы Туркменистана сдали государству более 2,1 тыс. тонн коконов. Об этом доложил на заседании Правительства 7 июня вице-премьер Т.Атахаллыев.

Отмечалось, что благодаря масштабной государственной поддержке труженики отрасли, собрав богатый урожай коконов, с честью выполнили свои договорные обязательства.

Президент Сердар Бердымухамедов, с удовлетворением восприняв добрую весть об успешном выполнении договорных обязательств шелководами страны, сердечно поздравил их с трудовой победой, сообщает ТДХ.