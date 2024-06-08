 Туркменистан примет участие в Центрально-Азиатском форуме высокого уровня «Вода и изменение климата»

10 июня в Душанбе пройдет Центрально-Азиатский форум высокого уровня «Вода и изменение климата», организованный Программой развития ООН в сотрудничестве с Европейским Союзом и министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Мероприятие станет неотъемлемой частью 3-й Международной конференции высокого уровня в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы», сообщает uzdaily.uz.

Туркменистан примет участие в этом форуме наряду с другими странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Представители туркменского правительства присоединятся к ключевым участникам для обсуждения водно-климатического диалога, реализации политики по снижению рисков, национальных планов адаптации и укрепления регионального сотрудничества в сфере управления водными ресурсами.

Форум пройдет в рамках проекта «Изменение климата и устойчивость в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН. Цель проекта — поддержать стабильность и климатоустойчивое развитие в регионе, особенно в трансграничной Ферганской долине.

Итоги форума будут представлены на заключительной сессии 3-й Конференции Десятилетия действий по воде в Душанбе и внесут значительный вклад в Повестку дня ООН до 2030 года по устойчивому развитию, включая достижение Цели 6 по воде и санитарии.