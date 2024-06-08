 Туркменистан избран вице-председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Туркменистан единогласно избран вице-председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Об этом доложил 7 июня на заседании Правительства вице-премьер, министр иностранных дел Р. Мередов.

С удовлетворением восприняв прозвучавшую информацию, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, обращаясь к членам Кабинета Минист­ров и ко всем соотечественникам, отметил, что 6 июня текущего года страна была единогласно избрана заместителем председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это является очередным свидетельством широкой поддержки мировым сообществом внешнеполитического курса страны, основанного на статусе нейтралитета.

Подчеркнув, что Туркменистан и в дальнейшем продолжит эффективное сотрудничество с ООН, глава государства сердечно поздравил всех со знаменательным событием, сообщает ТДХ.