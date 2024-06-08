 Для медиков Туркменистана проведено обучение детской кислородной терапии

В Научно-клиническом центре здоровья матери и ребенка Ашхабада с 1 по 7 июня проведено обучение медицинских специалистов отделений интенсивной терапии по теме детской оксигенотерапии для клинической практики.

Обучение было организовано ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности.

Медицинский кислород – не имеющее аналогов жизненно необходимое лечение, применяемое для лечения как острых, так и хронических респираторных заболеваний, в том числе пневмонии. Он необходим при хирургических операциях, травмах, неотложных вмешательствах, интенсивной терапии, а также для лечения акушерских осложнений, новорожденных и детей с респираторной недостаточностью.

В результате обучения медицинские работники получили навыки назначать детям подходящую кислородную терапию путем диагностики, доставки и подачи кислорода пациенту, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Консультант ЮНИСЕФ и руководитель учебного центра Национального научно-практического центра «Мать и дитя» из Беларуси Дмитрий Санковец рассказал:

«В области кислородной терапии важно постоянное профессиональное развитие, поскольку критические ситуации требуют от медицинского специалиста высокого уровня навыков правильного назначения и использования кислорода в качестве лечения. Я рад видеть большой интерес и вовлеченность участников во время тренинга в Туркменистане».

Доступ к качественному медицинскому кислороду необходим для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и достижения семи из девяти задач Цели в области устойчивого развития 3 «Хорошее здоровье и благополучие». Представительство ЮНИСЕФ в Туркменистане поддерживает внедрение кислородных решений в учреждениях здравоохранения матери и ребенка, включая доступ к поставкам основных продуктов, связанных с кислородом, установку инновационных установок по производству кислорода и наращивание потенциала медицинских работников для оказания интенсивной помощи новорожденным и детям.