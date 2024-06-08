 Глава Туркменистана постановил присвоить Центру технологий международный статус

Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав присвоить Центру технологий Академии наук Туркменистана статус международного научно-технологического парка и именовать его Международным научно-технологическим парком Академии наук Туркменистана.

Академии наук предписано:

разработать и в установленном порядке утвердить Положение о Международном научно-технологическом парке;

совместно с Министерством адалат в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство изменений и дополнений, вытекающих из настоящего Постановления.

Данный статус присвоен в целях значительного повышения роли Центра технологий Академии наук в структуре экономики, а также обеспечения конкурентоспособности научных достижений, комплексного развития научных исследований, достижения активного участия малого и среднего предпринимательства в инновационных проектах, организации производства инновационной продукции согласно Закону «О научно-технологических парках», сообщает ТДХ.