 Глава Албании поздравил Президента и народ Туркменистана с 30-летием установления дипотношений

Президент Республики Албания Байрам Бегай направил на имя Президента Сердара Бердымухамедова поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Албания и Туркменистаном.

«Рад передать самые искренние поздравления народу вашей страны. Убеждён, что совместными усилиями двусторонние связи будут развиваться в интересах наших стран», — сказано в послании.

Пользуясь возможностью, Байрам Бегай пожелал процветания и прогресса туркменскому народу, сообщает ТДХ.