 В Туркменистане стартовала зерноуборочная кампания

7 июня хлеборобы Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов Туркменистана приступили к зерноуборочной страде в соответствии с графиком, утверждённым на состоявшемся 31 мая заседании Кабинета Министров.

14 июня к жатве приступят земледельцы Балканского и Дашогузского регионов, сообщает ТДХ.

По доброй традиции жатву на местах благословили почётные старейшины, вознеся Всевышнему молитву о благополучии и процветании страны, всего туркменского народа. Скосив первые пшеничные колосья со словами Çäjiňe bereket! («Доброго вам урожая!»), аксакалы уступили место комбайнёрам.

В этом году туркменским хлеборобам предстоит с 690 тысяч гектаров, отведённых под озимые, собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 400, Марыйском – 345, Лебапском – 310, Даш­огузском – 265 и Балканском – 80 тысяч тонн. Сельскохозяйственные угодья были засеяны высокоурожайными сортами продовольственной пшеницы.

Благодаря масштабным преобразованиям в стране растёт эффективность АПК, на инновационной основе решаются вопросы инженерно-технического обеспечения данного сектора, закупается техника новейших модификаций, адаптированная к почвенно-климатическим условиям Туркменистана.

В страде-2024 будут задействованы зерноуборочные комбайны, современная высокопроизводительная техника, которая, работая круглосуточно, поможет земледельцам быстро и без потерь собрать богатый урожай.

Также в период жатвы будут работать сотни передвижных ремонтно-механических бригад, для всех участников косовицы созданы надлежащие условия для труда и отдыха, организованы выступления мастеров искусств, мобильные торговые точки.

К новому сельскохозяйственному сезону подготовлены транспортировочные средства, лаборатории, где специалисты Главной государственной службы Türkmenstandartlary будут определять качество поступающего зерна.

По случаю начала жатвы были организованы выставки сельскохозяйственной продукции, хлебобулочных изделий, современной сельхозтехники. Артисты и фольклорно-хореографические коллективы велаятов подготовили для земледельцев творческие подарки.

В целях успешного решения задач, обозначенных в Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах по выращиванию богатых урожаев пшеницы и хлопчатника, экономическому стимулированию труда производителей сельскохозяйственной продукции, Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление о повышении государственных закупочных цен на пшеницу и хлопок.