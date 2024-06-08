 В Туркменистане прошел международный форум «Наука и образование в XXI веке»

В Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди совместно с Министерством образования Туркменистана прошла международная научная конференция на тему «Наука и образование в XXI веке».

В онлайн-формате в форуме приняли участие ученые из 10 стран, сообщает газета «Туркменистан».

Форум был организован с целью укрепления международного сотрудничества в области науки и содействия совместному развитию. Особое внимание было уделено деятельности молодых ученых.

Работа научной конференции проходила в секциях «Современные направления науки, их развитие и место в системе образования» и «Современные технологии воспитания подрастающего поколения».

В ходе работы секций преподаватели и профессора, в том числе молодые ученые, рассказали о своих научных исследованиях по рассматриваемым направлениям. Состоялись дискуссии по вопросам внедрения инновационных технологий в цифровое образование, развития биотехнологий, а также роли химических технологий в промышленности, быту и науке.

На международной конференции было заслушано около 150 выступлений, отмечает источник.