8 июня во Французском институте в Ашхабаде состоится мини-ярмарка ручных изделий с участием мастеров творческого сообщества «Дизайн плюс».

В этот раз будут представлены:

Книга миниатюр туркменской жизни от Атаевой Джахан

Сувениры из текстиля Татьяны Дворяниновой

Ватные игрушки в этностиле Ирины Кирилловой

Современные национальные направления в украшениях от Ольги Халатур

Мини-ярмарка состоится с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

Контакты:

Телефон: (+993 12) 36-83-70;

Е-майл: ift.culture@gmail.com