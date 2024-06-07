8 июня во Французском институте в Ашхабаде состоится мини-ярмарка
8 июня во Французском институте в Ашхабаде состоится мини-ярмарка ручных изделий с участием мастеров творческого сообщества «Дизайн плюс».
В этот раз будут представлены:
- Книга миниатюр туркменской жизни от Атаевой Джахан
- Сувениры из текстиля Татьяны Дворяниновой
- Ватные игрушки в этностиле Ирины Кирилловой
- Современные национальные направления в украшениях от Ольги Халатур
Мини-ярмарка состоится с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.
Контакты:
Телефон: (+993 12) 36-83-70;
Е-майл: ift.culture@gmail.com