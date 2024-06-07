Французский институт в Ашхабаде приглашает на презентацию книги Снежанны Атановой «Франкоязычные путевые очерки о Центральной Азии: путешествия Наполеона Нея и Анри Мозера во второй половине XIX века».

Автор книги является ассоциированным исследователем, профессором Университета Конструктор, ассоциированным исследователем Назарбаев Университета и IFEAC.

Презентация состоится во Французском институте 12 июня в 18:00 (на русском языке).

Адрес: ул. Ага Гаррыева, 69.

Телефон: (+99312) 368371.