 Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов 6 июня провёл очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов за январь–май текущего года.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о проделанной подведомственными структурами работе.

Кроме того, прозвучал отчёт о ходе весенней призывной кампании, подготовке к военному параду, приуроченному к славной 33-й годовщине независимости Туркменистана, а также о результатах прошедших военно-полевых учений.

Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны подчеркнул, что в соответствии с Военной доктриной, носящей сугубо оборонительный характер, одной из первоочередных задач выступает укрепление материально-технической базы военных и правоохранительных органов. Техническое переоснащение силовых ведомств требует особой подготовки военнослужащих, продолжил глава государства, распорядившись обновить процесс обучения в профильных учебных заведениях за счёт применения инновационных методов в этой области.

Выразив удовлетворение итогами состоявшихся недавно военно-полевых учений, которые продемонстрировали совершенство Вооружённых Сил, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность проведения их в дальнейшем в соответствии с планами и на высоком уровне. Также было дано указание, связанное с повышением боевой подготовки ВС.

Отдельные распоряжения касались проведения в установленном порядке увольнения в запас из Вооружённых Сил и очередного призыва граждан страны на военную службу. Наряду с этим секретарю Госсовета безопасности, министру обороны было поручено обеспечить надлежащую организацию военного парада.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил о результатах осуществлённой с начала года деятельности, реализованных комплексных мерах по надзору за строгим и надлежащим соблюдением законности во всех сферах. Прозвучал также отчёт о проверках исполнения положений нормативно-правовых актов, проведённых по поручению главы Туркменистана.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на значимой роли прокуратуры как важнейшего государственного правоохранительного органа и обеспечения законности. В этой связи отмечалось, что сотрудники ведомства должны ответственно подходить к выполнению возложенных на них полномочий.

Выступивший затем министр внутренних дел М.Хыдыров доложил об итогах работы, проделанной подотчётными структурами за пять месяцев текущего года. В частности, о предпринятых практических шагах по поддержанию общественного порядка, предупреждению правонарушений, обеспечению повсеместного соблюдения правил пожарной безопасности, организации в соответствии с реалиями времени деятельности Службы дорожного надзора, решению вопросов социального характера.

Резюмируя доклад, глава Туркменистана заострил внимание на необходимости дальнейшего совершенствования работы структурных подразделений ведомства. При этом констатировалась важность активного внедрения современных технических средств и систем обес­печения безопасности дорожного движения, повышения квалификации сотрудников.

В связи с наступлением летнего сезона и повышением температуры воздуха Президент Сердар Бердымухамедов поручил министру держать под строгим контролем соблюдение противопожарного режима.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявил выговор министру внутренних дел М.Хыдырову.

Далее о ходе выполнения поручений, ранее данных Президентом Туркменистана, а также о проделанной за обозначенный период работе по модернизации судебной системы доложил председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев. Наряду с этим прозвучал отчёт о реализованных мерах в целях применения передовых методов в данной сфере, а также о создаваемых условиях для плодотворной службы и быта сотрудников.

Резюмируя доклад, глава государства Сердар Бердымухамедов отметил, что для успешного решения стоящих задач необходимо активно использовать инновационные технологии, совершенствовать судопроизводство.

В продолжение заседания был подписан Указ «О назначении и освобождении от должностей судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных классов».

Выступивший затем министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил об осуществлённой за рассматриваемый период деятельности, а также о предпринятых практических шагах по внедрению цифровой системы и повышению профессионализма сотрудников.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важной роли МНБ в обес­печении внутренней общественно-политической стабильности и распорядился проводить надлежащую работу в этом направлении.

Начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев доложил о результатах деятельности подотчётных формирований за январь–май текущего года, реа­лизованных комплексных мерах по модернизации погранзастав, а также о создаваемых условиях для эффективной службы и быта личного состава.

Резюмируя отчёт, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны поручил руководителю Службы держать под строгим контролем выполнение в полном объёме и своевременно предусмотренных задач по систематическому совершенствованию Погранвойск, обновлению их материально-технической базы.

В ходе заседания глава Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявил строгий выговор начальнику Государственной пограничной службы Туркменистана, коман­дующему Пограничными войсками Я.Нурыеву.

Далее министр адалат М.Таганов доложил о предпринятых за рассматриваемый период комплексных шагах по совершенствованию законодательной базы, повышению правовой осведомлённости граждан, оказанию им юридической помощи.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов заострил внимание на актуальных аспектах правовой реформы. Как подчёркивалось, следует осуществлять на постоянной основе анализ нормативно-правовых документов и приводить национальное законодательство в соответствие с реалиями времени.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны поручил руководителю Министерства продолжить разработку согласно требованиям международного права законодательных актов, нацеленных на обеспечение дальнейшего социально-экономического развития страны.

Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил об итогах деятельности вверенной структуры за пять месяцев текущего года, предпринимаемых практических шагах по применению возможностей цифровой системы с целью осуществления более чёткого мониторинга за потоком проходящих через границу Туркменистана грузов, включая транзитные.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что в настоящее время в контексте повышения значимости транспортно-транзитных коридоров ведётся масштабная работа по наращиванию экспортного потенциала нашего государства. Следует усилить меры, направленные на обеспечение надлежащего таможенного контроля и предупреждение нарушений соответствующих правил, отметил глава Туркменистана, адресовав руководителю Службы конкретные поручения.

Далее председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о работе, проделанной с начала года, предпринятых практических шагах по модернизации материально-технической базы подведомственных структур, укреплению кадрового состава.

Отметив, что обеспечение прав и свобод человека, соблюдение норм национального и международного права, гармонизация интересов личности, общества и государства выступают в числе основных принципов политики Туркменистана в области миграции, Президент Сердар Бердымухамедов адресовал руководителю Службы ряд указаний.

Подытоживая заседание, глава государства заявил, что в соответствии с оборонительной Военной доктриной Туркменистана предпринимаются меры по обеспечению на высоком уровне безопасности и целостности независимой нейтральной Родины. Приоритетное внимание уделяется укреплению обороноспособности страны, улучшению социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей, продолжил Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, отметив, что работы в данном направлении будут продолжены.

На заседании Госсовета безопасности также был рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главно­командующий Вооружёнными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.