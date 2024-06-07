 ПРООН в Туркменистане отмечает Всемирный день окружающей среды

Серией презентаций и мероприятий отмечает Всемирный День окружающей среды проект Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе».

Специалисты проекта выступили с презентациями на нескольких мероприятиях, которые проводятся с 4 по 12 июня. В их числе: Международная конференция «Архитектура – Рукотворное искусство в строительстве», организованная Туркменским государственным институтом архитектуры и строительства Министерства образования Туркменистана, а также лекция в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Специалисты проекта также примут участие в мероприятии, которое будет организовано Посольством Объединенных Арабских Эмиратов в Ашхабаде 12 июня. Целью данного мероприятия является привлечение внимания к положительным результатам 28-й Конференции сторон (COP28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и передаче председательства Азербайджану, который примет COP29 в Баку в ноябре этого года, а также изучение путей вовлечения молодежи в процесс принятия решений по COP29.

Презентации охватывали широкий спектр тем, в том числе роль надежной и устойчивой энергетической системы в обеспечении устойчивого развития городов, совершенствование нормативно-правовой базы в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, устойчивое развитие и умные города, устойчивый транспорт, управление отходами, роль молодежи в борьбе с изменением климата, а также построение инклюзивного и устойчивого будущего Туркменистана.

Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН, направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране.

Практические меры, осуществляемые и планируемые проектом ПРООН в Туркменистане, направлены на развитие использования возобновляемой энергии и внедрение инновационных технологий по энергоэффективности в электроэнергетическую отрасль. Эти шаги способствуют снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и помогают стране выполнить свои международные обязательства по Парижскому соглашению по климату.