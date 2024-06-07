 Президент Южной Кореи посетит Туркменистан

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на следующей неделе с государственным визитом посетит Узбекистан, Казахстан и Туркменистан, сообщает агентство Yonhap.

Шестидневная поездка начнется 10 июня, и охватит три страны Центральной Азии. Президента будет сопровождать его супруга, первая леди Ким Кон Хи.

В сообщении первого заместителя советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё отмечается, что Центральная Азия, бывшая колыбелью Шелкового пути, является стратегическим регионом, соединяющим Европу и Азию.