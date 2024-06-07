Президент Туркменистана издал указ о кадровых перестановках судей и присвоении им квалификационных классов
Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Туркменистана Сердар Бердымухамедов издал Указ «О назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных классов».
Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в соответствии со статьями 54, 56 и 72 Закона Туркменистана «О суде» Указом постановляется:
- назначить Оразмырадова Гайгысыза Какабаевича заместителем председателя Верховного суда Туркменистана, освободив его от должности судьи Лебапского велятского суда;
- назначить Ачылова Джумамырата Чарыевича председателем Дашогузского велаятского суда, освободив его от должности заместителя председателя Ашхабадского городского суда;
- назначить Аллаберенова Амангелди Довлетгелдиевича заместителем председателя Ашхабадского городского суда, освободив его от должности судьи Верховного суда Туркменистана;
- назначить Тулекову Сулгунджемал Сапарбаевну судьёй Копетдагского этрапского суда города Ашхабад, освободив её от должности судьи по административному и исполнительному производству Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад;
- назначить Чарыева Мекана Язмырадовича судьёй Туркменкалинского этрапского суда Марыйского велаята, освободив его от должности судьи по административному и исполнительному производству Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабад;
- назначить Тувакмырадова Солтанмырата Тувакмырадовича судьёй Беркарарлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ему 5-й квалификационный класс;
- назначить Ильясова Мекана Ашыргелдиевича судьёй суда города Туркменбаши Балканского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс;
- назначить Токаеву Мяхриджемал Реджепмуратовну судьёй суда этрапа Гёроглы Дашогузского велаята и присвоить ей 5-й квалификационный класс;
- назначить Гелдиеву Айну Джумагелдиевну судьёй Туркменабатского городского суда Лебапского велаята и присвоить ей 5-й квалификационный класс;
- в связи с истечением срока полномочий освободить Атаева Максата Байрамовича от должности судьи по административному и исполнительному производству Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабад;
- в связи с истечением срока полномочий освободить Атаева Овезмырата Ярановича от должности судьи по административному и исполнительному производству Керкинского этрапского суда Лебапского велаята.