 Президент Туркменистана издал указ о кадровых перестановках судей и присвоении им квалификационных классов

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Туркменистана Сердар Бердымухамедов издал Указ «О назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных классов».

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в соответствии со статьями 54, 56 и 72 Закона Туркменистана «О суде» Указом постановляется: