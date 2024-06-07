 Посольство Индии в Ашхабаде приглашает на бесплатные занятия йогой

Посольство Индии в Ашхабаде с радостью сообщает о проведении бесплатных занятий йогой, которые будут открыты для всех желающих.

Йога – это не просто упражнения, это древняя система, которая помогает улучшить физическое и психическое здоровье. Занятия йогой помогут вам обрести гибкость, силу, душевное равновесие и гармонию.

Расписание занятий представлено ниже на фотографии:

Фото: соцсети посольства

Для регистрации:

Перейдите по ссылке: https://neartail.com/payment-forms/registration/yoga-class-registration-form.html

Заполните форму регистрации.