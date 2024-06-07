Министру внутренних дел Туркменистана объявлен выговор
Распоряжением Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Туркменистана Сердара Бердымухамедова объявлен выговор министру внутренних дел Туркменистана Хыдырову Мухаммету Алламырадовичу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки. Об этом сообщает ТДХ.
Выступая на заседании Государственного совета безопасности, прошедшего 6 июня, глава Туркменистана заострил внимание на необходимости дальнейшего совершенствования работы структурных подразделений ведомства.
При этом констатировалась важность активного внедрения современных технических средств и систем обеспечения безопасности дорожного движения, повышения квалификации сотрудников.