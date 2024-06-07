 Министру внутренних дел Туркменистана объявлен выговор

Распоряжением Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Туркменистана Сердара Бердымухамедова ­объявлен выговор министру внутренних дел Туркменистана Хыдырову ­Мухаммету Алламырадовичу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки. Об этом сообщает ТДХ.

Выступая на заседании Государственного совета безопасности, прошедшего 6 июня, глава Туркменистана заострил внимание на необходимости дальнейшего совершенствования работы структурных подразделений ведомства.

При этом констатировалась важность активного внедрения современных технических средств и систем обес­печения безопасности дорожного движения, повышения квалификации сотрудников.