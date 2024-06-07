Заседание Совместной туркмено-австрийской комиссии состоялось в Вене
12-е заседание Совместной туркмено-австрийской комиссии прошло 5 июня в Вене. В заседании приняли участие более 70 представителей государственных и предпринимательских кругов обеих стран, сообщает МИД Туркменистана.
Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов председательствовал на заседании от туркменской стороны.
Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в таких областях, как инновационные технологии в промышленности, энергетика, возобновляемые источники энергии, экологические проекты, управление отходами, строительство, транспортная инфраструктура, сфера услуг, здравоохранение, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.
Участники встречи выразили уверенность, что новые договорённости, достигнутые в ходе нынешнего заседания, будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства.
В рамках работы комиссии также состоялись круглые столы и двусторонние встречи между руководителями различных организаций и ведомств двух стран. Кроме того по итогам встреч представителей австрийских компаний и членов бизнес-сообщества Туркменистана состоялось подписание пакета двусторонних документов о партнерстве.
По итогам заседания был подписан соответствующий протокол, отмечает источник.