 Заседание Совместной туркмено-австрийской комиссии состоялось в Вене

12-е заседание Совместной туркмено-австрийской комиссии прошло 5 июня в Вене. В заседании приняли участие более 70 представителей государственных и предпринимательских кругов обеих стран, сообщает МИД Туркменистана.

Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов председательствовал на заседании от туркменской стороны.

Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в таких областях, как инновационные технологии в промышленности, энергетика, возобновляемые источники энергии, экологические проекты, управление отходами, строительство, транспортная инфраструктура, сфера услуг, здравоохранение, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.

Участники встречи выразили уверенность, что новые договорённости, достигнутые в ходе нынешнего заседания, будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства.

В рамках работы комиссии также состоялись круглые столы и двусторонние встречи между руководителями различных организаций и ведомств двух стран. Кроме того по итогам встреч представителей австрийских компаний и членов бизнес-сообщества Туркменистана состоялось подписание пакета двусторонних документов о партнерстве.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол, отмечает источник.