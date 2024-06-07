 Для частного сектора Туркменистана стартовали семинары по вопросам климатических рисков

Серию семинаров по вопросам климатических рисков и адаптации запустили для представителей частного сектора Туркменистана проект «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане» (НАП), реализуемый ПРООН при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

Общая цель семинаров заключается в наращивании базы знаний и потенциала частного сектора Туркменистана в области климатических рисков и последствий изменения климата, а также о вариантах и возможностях, способствующих принятию адаптационных мер.

Серия включила семинары «Климатическая повестка: особенности климатических рисков и водная безопасность. Актуальность изменения климата для частного сектора в Туркменистане», которые прошли в Ашхабаде и Дашогузе с 3 по 7 июня.

Майя Аширова, менеджер проекта ПРООН НАП комментирует:

«Регион Центральной Азии становится все более уязвимым к изменению климата, поскольку повышение температуры и более нестабильные погодные условия нарушают экосистемы и увеличивают частоту экстремальных засух, наводнений, сильной жары и лесных пожаров. Согласно исследованию, проведенному Всемирным банком, если не будут приняты меры, то экономические потери от засух и наводнений в Центральной Азии, по прогнозам, составят до 1,3% ВВП в год, а урожайность сельскохозяйственных культур, как ожидается, снизится на 30% к 2050 году. ПРООН в Туркменистане признает, что для преодоления разрыва в финансировании адаптации потребуются значительные инвестиции и участие частного сектора».

На семинарах были рассмотрены ключевые аспекты изменения климата, климатические риски и их влияние на водные ресурсы и безопасность. Участники обсудили важность изменения климата и водной безопасности для частного сектора Туркменистана.

Целевая аудитория семинаров — это представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также научных кругов и гражданского общества, заинтересованные в вовлечении частного сектора в реализацию адаптационных мер.

Шесть раундов семинаров пройдут в Ашхабаде и Дашогузском велаяте, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Программа семинаров основана на анализе текущих нужд и оценке уровня осведомленности частного сектора Туркменистана. В ней также рассматриваются возможности для интеграции передовых практик, технологий и уроков, извлеченных из опыта других стран.