В Туркменистане открыт набор на стипендиальную программу ОБСЕ по возобновляемой энергетике
ОБСЕ в Туркменистане объявляет второй набор среди молодых женщин страны на стипендиальную программу магистратуры по возобновляемой энергетике.
Эта уникальная возможность предоставляет полностью оплачиваемое обучение, включая проживание, транспорт и ежемесячную стипендию. Программа пройдет с 2 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года в Немецко-Казахском университете, сообщается в пресс-релизе ОБСЕ.
Программа нацелена на молодых женщин из Центральной Азии, Афганистана и Монголии, желающих развивать карьеру в быстрорастущей и жизненно важной отрасли возобновляемой энергетики. Участницы получат всестороннее образование в области стратегического управления возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективности, что откроет двери к многочисленным карьерным возможностям в международных и национальных компаниях.
Преимущества программы:
- Полностью оплачиваемое обучение и проживание.
- Компенсация транспортных расходов.
- Ежемесячная стипендия.
- Посещения объектов возобновляемой энергетики.
- Возможность построить сеть профессиональных контактов и получить менторскую поддержку.
Заявки необходимо подать до 1 июля 2024 года.
Подробнее на сайте ОБСЕ.
Для регистрации и получения дополнительной информации посетите сайт Немецко-Казахского университета.
Контакты:
- Алексей Кобзев: kobzev@dku.kz
- Санья Ахметова: akhmetova@dku.kz
- Абылайхан Солтанаев: soltanayev@dku.kz
Стипендиальная программа организована в рамках проекта ОБСЕ по содействию экономическому участию женщин в энергетическом секторе для энергетической безопасности и устойчивости в Центральной Азии, поддерживаемому правительствами Австрии, Франции, Германии, Италии, Норвегии и Польши.