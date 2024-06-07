 В Туркменистане открыт набор на стипендиальную программу ОБСЕ по возобновляемой энергетике

ОБСЕ в Туркменистане объявляет второй набор среди молодых женщин страны на стипендиальную программу магистратуры по возобновляемой энергетике.

Эта уникальная возможность предоставляет полностью оплачиваемое обучение, включая проживание, транспорт и ежемесячную стипендию. Программа пройдет с 2 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года в Немецко-Казахском университете, сообщается в пресс-релизе ОБСЕ.

Программа нацелена на молодых женщин из Центральной Азии, Афганистана и Монголии, желающих развивать карьеру в быстрорастущей и жизненно важной отрасли возобновляемой энергетики. Участницы получат всестороннее образование в области стратегического управления возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективности, что откроет двери к многочисленным карьерным возможностям в международных и национальных компаниях.

Преимущества программы:

Полностью оплачиваемое обучение и проживание.

Компенсация транспортных расходов.

Ежемесячная стипендия.

Посещения объектов возобновляемой энергетики.

Возможность построить сеть профессиональных контактов и получить менторскую поддержку.

Заявки необходимо подать до 1 июля 2024 года.

Подробнее на сайте ОБСЕ.

Для регистрации и получения дополнительной информации посетите сайт Немецко-Казахского университета.

Контакты:

Алексей Кобзев: kobzev@dku.kz

Санья Ахметова: akhmetova@dku.kz

Абылайхан Солтанаев: soltanayev@dku.kz

Стипендиальная программа организована в рамках проекта ОБСЕ по содействию экономическому участию женщин в энергетическом секторе для энергетической безопасности и устойчивости в Центральной Азии, поддерживаемому правительствами Австрии, Франции, Германии, Италии, Норвегии и Польши.