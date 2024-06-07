 В Ашхабаде прошла встреча с гендиректором Департамента по Центральной и Западной Азии АБР

В Ашхабаде 6 июня прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным директором Департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Евгением Жуковым.

Стороны обсудили возможности реализации новых совместных проектов в сферах транспорта, здравоохранения, предпринимательства, а также вопросы, связанные с возобновляемыми источниками энергии.

В направлениях транспорта и энергетики, а также в области поддержки частного сектора и инвестиционного партнёрства была подчёркнута результативность многолетнего взаимодействия Туркменистана с АБР.

В связи с тем, что в следующем году исполнится 25 лет со дня вступления Туркменистана в членство АБР, стороны обсудили совместную подготовительную работу по празднованию этого знаменательного юбилея, сообщает МИД Туркменистана.