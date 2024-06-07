 В Ашхабаде пройдет Туркмено-Эмиратский бизнес-форум

Фото: соцсети посольства

24-25 июня 2024 года в Ашхабаде состоится Туркмено-Эмиратский бизнес-форум, договоренность о проведении форума было достигнуто во время встречи заместителя министра иностранных дел Туркменистана Сердара Мухамметдурдыева с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане Ахмедом Аль Хамели, сообщает посольство ОАЭ на свой странице в соцсети.

Форум станет важной платформой для расширения деловых контактов между предпринимателями двух стран и реализации совместных проектов в различных областях, таких как торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство и туризм. К участию в форуме приглашаются представители государственных структур, компаний и организаций Туркменистана и ОАЭ, а также зарубежные инвесторы.