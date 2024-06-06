 Cargolux выразила готовность увеличить количество рейсов в Туркменистан

В Агентстве «Туркменховаеллары» состоялась встреча с вице-президентом люксембургской компании Cargolux Максимом Штраусом. Стороны обсудили перспективы укрепления дальнейшего двустороннего сотрудничества в сфере грузовых авиаперевозок, сообщается на сайте caa.gov.tm.

В ходе переговоров было предложено организовать обучение высококвалифицированных кадров для агентства «Туркменховаеллары» в специализированных учебных центрах Cargolux. Это позволит туркменским специалистам повысить свою квалификацию и перенять передовой опыт работы международной компании.

Люксембургская компания Cargolux также выразила готовность увеличить количество выполняемых рейсов в Туркменистан. Это будет способствовать дальнейшему развитию торговых отношений между двумя странами.