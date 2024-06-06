 Центру здоровья в северном регионе Туркменистана переданы в дар гемодиализные аппараты

В дар Центру охраны здоровья матери и ребёнка Дашогузского велаята переданы два гемодиализных аппарата Dialog+ (искусственная почка) немецкой компании B.Braun, приобретённых на средства Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает ТДХ.

Аппараты «искусственная почка» последнего поколения от германской компании «B.Braun», предназначенные для экстракорпорального очищения крови, дают возможность проводить любые известные на сегодняшний день варианты диализной терапии. Это обеспечивает более эффективное лечение пациентов с хронической почечной недостаточностью, способствует улучшению качества их жизни.

Мы уже сообщали о том, что такие аппараты были также переданы Центру охраны здоровья матери и ребёнка Марыйского велаята, больнице Бахерденского этрапа Ахалского велаята, Научно-клиническому центру охраны здоровья матери и ребёнка в Ашхабаде, Лебапской велаятской многопрофильной больнице, многопрофильной больнице этрапа Махтумкули Балканского велаята.