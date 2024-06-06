 Прошёл международный форум «Туркменистан - край экологического благополучия»

Фото: ТДХ

В большом конференц-зале административного здания Сельскохозяйственного комплекса Туркменистана 5 июня состоялась научно-практическая конференция «Туркменистан – край экологического благополучия», приуроченная к Всемирному дню охраны окружающей среды.

Как сообщает ТДХ, проводимый ежегодно форум даёт возможность ознакомиться с достижениями в области экологии и итогами успешной реализации государственных программ, инициированных Председателем Халк Маслахаты, Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и продолжаемых Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

В конференции, проходившей в гибридном формате, приняли участие руководители и специалисты природоохранных структур и отраслевых ведомств, научного сообщества, вузов и общественных объединений страны, авторитетных международных и региональных организаций, в том числе ООН и её специализированных структур.

На пленарном заседании была всесторонне освещена многогранная работа, проводимая в Туркменистане по обеспечению экологического благополучия и совершенствованию законодательства в этом направлении. Как подчёркивалось, в соответствии с национальными традициями бережного отношения к природе принимаются меры по сохранению окружающей среды, рачительному использованию природных ресурсов, развитию «зелёной» экономики.

Особо отмечалась ведущаяся в стране активная работа по реализации программы ЮНЕСКО, нацеленной на сохранение и популяризацию природных объектов, имеющих особую экологическую значимость. Пример тому – открывшиеся по инициативе главы государства Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в туркменских вузах кафедры ЮНЕСКО.

О развитии плодотворного партнёрства Туркменистана с авторитетными международными структурами свидетельствует и включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках многостороннего досье номинации «Туранские пустыни умеренного пояса», подготовленной по линии международного сотрудничества, Государственных природных заповедников «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr», Государственного биосферного заповедника «Repetek» и пустынных экосистем его заказника «Ýerajy».

Форум работал в трёх секциях: «Основные направления международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды», «Роль экологии в реализации устойчивых целей развития», «Вопросы улучшения экологического состояния региона Приаралья».

Секции одновременно проходили в административном здании Сельскохозяйственного комплекса страны, Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова в Ашхабаде и Туркменском сельскохозяйственном институте в городе Дашогуз.