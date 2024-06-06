 Президент Туркменистана передал в дар Дашогузскому велаяту 200 новых пассажирских автобусов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, будучи с рабочим визитом в северном регионе страны, торжественно вручил ключи от 200 новых пассажирских автобусов автопредприятию велаята. Об этом сообщается на сайте агентства Türkmenawtoulaglary.

Техническая база производственного объединения «Дашогузавтоулаг» пополнилась новыми и современными пассажирскими автобусами среднего и малого класса, которые предназначены для качественного обслуживания жителей Дашогузского велаята.