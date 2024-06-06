Президент Туркменистана передал в дар Дашогузскому велаяту 200 новых пассажирских автобусов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, будучи с рабочим визитом в северном регионе страны, торжественно вручил ключи от 200 новых пассажирских автобусов автопредприятию велаята. Об этом сообщается на сайте агентства Türkmenawtoulaglary.
Техническая база производственного объединения «Дашогузавтоулаг» пополнилась новыми и современными пассажирскими автобусами среднего и малого класса, которые предназначены для качественного обслуживания жителей Дашогузского велаята.
Напомним, Президент Сердар Бердымухамедов 5 июня принял участие в торжествах по случаю ввода в эксплуатацию новой высоковольтной линии электропередачи «Балкан -Дашогуз» и двух электроподстанций напряжением 500 кВ каждая, сооруженных на этом маршруте в рамках проекта создания единого энергокольца страны.