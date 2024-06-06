 В северном регионе Туркменистана введены в строй восемь новых жилых домов

В Дашогузе вчера состоялась торжественная церемония по вводу в эксплуатацию восьми новых четырёхэтажных жилых домов.

Как сообщает ТДХ, счастливым новосёлам были вручены ключи от квартир улучшенной планировки, в которых предусмотрены все современные удобства для жильцов.

Четыре новых 4-этажных дома, рассчитанных в общей сложности на 80 квартир, построены на пересечении проспекта С.Туркменбаши и улицы Алп Арслана. По заказу хякимлика города Дашогуз их возвели специалисты Хозяйственного общества Derkar. В просторных квартирах имеются лоджии, предусмотрены соответствующие подсобные помещения. Цокольные этажи одного из домов отведены под магазины, что создаёт дополнительные удобства для жильцов.

Ещё четыре четырёхэтажных дома – на 16 квартир каждый – построены в посёлке Гулистан административного центра северного региона страны. Заказчиком объектов выступил городской хякимлик, подрядчиком – Дашогузский завод Demirbetonönümleri. В качестве субподрядчиков к строительству были привлечены два местных индивидуальных предприятия –Ak bagt и Nurly badalga. Новостройки расположены вдоль автомобильной дороги, ведущей из города Дашогуз в этрап Гёроглы. В 3- и 4-комнатных квартирах улучшенной планировки созданы все условия для комфортного проживания.

В торжествах приняли участие представители велаятского и городского хякимликов, общественных организаций, депутаты Меджлиса, почётные старейшины и седовласые матери, молодёжь. И конечно, незабываемым этот день стал для счастливых семей дашогузцев, которые сегодня радостно праздновали новоселья.

По сложившейся доброй традиции специалистам профильных предприятий, отличившимся при строительстве новых объектов, от имени Президента Туркменистана были вручены ценные подарки.